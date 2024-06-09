Швейцарский портал Watson отмечает, что ожидать крупных сенсаций от предстоящей конференции в Бюргенштоке 15 и 16 июня не стоит. Он указывает на противоречие между ожиданиями Владимира Зеленского, высказанными в январе 2024-го во время его визита в Берн, и реальностью.
По мнению издания, Зеленский сталкивается с серьёзными трудностями на фронте, и для него важно достичь хотя бы дипломатических результатов. Однако, как отмечается, ситуация на данный момент ему не благоприятствует.
Представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила сомнения относительно характера мероприятия, отметив, что оно не может называться мирным саммитом, поскольку не имеет ничего общего с миром.
Конференция состоится недалеко от города Люцерн и соберёт около 80 стран. Однако на ней не будут присутствовать лидеры Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва. Россия также не участвует в мероприятии.
Портал подчёркивает, что идея мирной конференции не получила одобрения со стороны Москвы, так как она не учитывает её интересы. Кремль отмечает, что поиск путей разрешения украинского конфликта без участия РФ является бесперспективным.
Фото: web.archive.org/Kancelaria Premiera (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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