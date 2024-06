Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил, что правящая партия "Новая демократия" не достигла цели от 30% голосов избирателей на выборах в Европарламент. Однако он выразил признательность грекам за доверие, которое они продемонстрировали "Новой демократии".

По данным МИД Греции, на данный момент "Новая демократия" набирает 27,83% голосов и получит семь мест в Европарламенте созыва 2024-2029 годов. Это на одно место меньше, чем в прошлый раз.

Мицотакис подчеркнул, что партия будет усиливать активность в предстоящий трёхлетний период до следующих выборов в парламент. Он также отметил, что не согласен с теми, кто утверждает, что разница между "Новой демократией" и второй партией по числу голосов является крупнейшей в истории выборов в ЕП в Греции.

Избиратели, по мнению Мицотакиса, выразили своё доверие правящей партии, и он обещал работать ещё усерднее, чтобы двигаться вперёд в направлении Европы.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)