Глава ЧР Рамзан Кадыров объявил о взятии села Рыжевка российскими солдатами в Сумской области Украины. Военные полка "Ахмат-Чечня" и другие подразделения взяли посёлок под контроль.
По словам Кадырова, этого удалось достичь "без определённых сложностей всего за три дня", в результате чего ВСУ понесли потери в ходе масштабных наступательных действий и вынуждены были отступить.
Рыжевка расположена в Белопольском районе и насчитывает около 857 жителей. Населённый пункт граничит с Курской областью РФ, примерно в 300 метрах от него находится посёлок Теткино, который с начала СВО в феврале 2022 года неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков.
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