Глава парламентской фракции Нацобъединение Марин Ле Пен заявила о готовности своей партии к руководству Францией. Обращение Ле Пен было транслировал канал BFMTV.

"Мы готовы, если французы нам доверяют", — подчеркнула Ле Пен, приветствуя решение президента Макрона о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.

Выступая после обращения президента Франции к стране, Ле Пен подчеркнула готовность своей партии к новой фазе политического процесса. Первый тур выборов запланирован на 30 июня, а второй — на 7 июля.

На прошедших выборах в Европарламент Национальное объединение получило поддержку 32% избирателей, в то время как президентская партия "Ренессанс" собрала лишь 15,4% голосов.

Фото: The Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)