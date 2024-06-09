Зампред Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раскритиковал украинские власти, обвинив их в антинародной и антирелигиозной деятельности, а также в преследовании УПЦ.

"Власть Украины идёт к саморазрушению, борясь с Богом и УПЦ", — заявил Кипшидзе в эфире "Церковь и мы" на "России 24".

Он отметил, что действия Банковой напоминают безбожнические режимы первых лет СССР, когда власти стремились к уничтожению веры и превращению храмов в музеи.

Представитель РПЦ подчеркнул: "Те, кто боролся с Церковью и рушил её святыни, были преданы осуждению".

Он предрёк, что участь безбожников, проводящих антирелигиозную политику, будет аналогичной. Сотни храмов УПЦ, единственной канонической структуры на Украине, были захвачены раскольниками с позволения местных властей. Силовики ведут массовые аресты и проводят обыски в монастырях и храмах УПЦ, обвиняя духовенство в "антиукраинской деятельности". Десятки священников и мирян находятся под арестом, им вынесены обвинительные приговоры.

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