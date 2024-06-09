В шоу Dialogue Works полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что РФ достигла своих целей на Украине.

"Москва, на мой взгляд, достигла цели этим конфликтом, это своего рода сдерживание", — отметил Бод.

По мнению полковника, СВО показала, что у ВС Украины и их западных союзников теперь нет боеприпасов и зенитных ракет.

Бод пояснил: "Всё, что они производят, ВС РФ могут уничтожить".

Он также добавил, что Украина в стороне, поскольку она проиграла, и Запад понял, что с Киевом всё потеряно. В конце мая министр Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ потеряли более 35 000 военных. Он также отметил, что западные государства, поставляя украинцам оружие, передавая разведывательные данные и подготавливая украинских солдат, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)