В шоу Dialogue Works полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что РФ достигла своих целей на Украине.
"Москва, на мой взгляд, достигла цели этим конфликтом, это своего рода сдерживание", — отметил Бод.
По мнению полковника, СВО показала, что у ВС Украины и их западных союзников теперь нет боеприпасов и зенитных ракет.
Бод пояснил: "Всё, что они производят, ВС РФ могут уничтожить".
Он также добавил, что Украина в стороне, поскольку она проиграла, и Запад понял, что с Киевом всё потеряно. В конце мая министр Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ потеряли более 35 000 военных. Он также отметил, что западные государства, поставляя украинцам оружие, передавая разведывательные данные и подготавливая украинских солдат, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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