Правая партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Европарламент на территории ГДР, согласно данным опроса, проведённого специалистами Infratest Dimap для канала ARD.
По результатам опроса, "АдГ" набирает 27,1% голосов в Восточной Германии. На втором месте располагается оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 20,7%. Третье место достаётся недавно созданному "Союзу Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), который получает 13,1% голосов.
Социал-демократы (СДПГ), возглавляемые канцлером Шольцем, занимают лишь четвёртое место с 11,4%. Следом идут "Зелёные" с 6,4%, "Левые" с 5,5% и свободные либералы с 3%.
В общенациональном масштабе лидирует блок ХДС/ХСС, на втором месте находится "АдГ", а СДПГ занимает третью позицию.
Фото: commons.wikimedia.org/Ziko #noAfD van Dijk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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