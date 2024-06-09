Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Infratest Dimap: Партия
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:12

Infratest Dimap: Партия "АдГ" лидирует на выборах в ЕП в Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Европарламент на территории ГДР, согласно данным опроса, проведённого специалистами Infratest Dimap для канала ARD.

По результатам опроса, "АдГ" набирает 27,1% голосов в Восточной Германии. На втором месте располагается оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 20,7%. Третье место достаётся недавно созданному "Союзу Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), который получает 13,1% голосов.

Социал-демократы (СДПГ), возглавляемые канцлером Шольцем, занимают лишь четвёртое место с 11,4%. Следом идут "Зелёные" с 6,4%, "Левые" с 5,5% и свободные либералы с 3%.

В общенациональном масштабе лидирует блок ХДС/ХСС, на втором месте находится "АдГ", а СДПГ занимает третью позицию.

Фото: commons.wikimedia.org/Ziko #noAfD van Dijk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Премьер Греции Мицотакис: партия не достигла целей на выборах в ЕП

Премьер Греции Мицотакис: партия не достигла целей на выборах в ЕП

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил, что правящая партия "Новая демократия" не достигла цели от 30% голосов избирателей на выборах в Европарламент. Однако он выразил признательность грекам за доверие, которое они продемонстрировали "Новой демократии".

Читать полностью
Ле Пен с роспуском Нацсобрания Франции заявила, что готова править

Ле Пен с роспуском Нацсобрания Франции заявила, что готова править

Глава парламентской фракции Нацобъединение Марин Ле Пен заявила о готовности своей партии к руководству Францией.

Читать полностью

Общество

Молочные продукты и злаки могут вызывать скрытую непереносимость

Молочные продукты и злаки могут вызывать скрытую непереносимость

Не только аллергию, но и пищевую непереносимость могут вызывать определённые продукты. Эти состояния имеют разные механизмы и последствия.

Читать полностью
Доктор Городова: питьё воды залпом приводит к отёкам и слабости

Доктор Городова: питьё воды залпом приводит к отёкам и слабости

Питьё воды залпом может привести к отёкам, предостерегает эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Ростова Анна Городова в беседе с Rostov.aif.ru. Она объясняет, что вода утоляет жажду через 5-10 минут после попадания в организм, поэтому пить её большими глотками не рекомендуется.

Читать полностью

Новости