Глава лидирующей на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" в Париже Жордан Барделла призвал президента Макрона организовать внеочередные выборы в парламент Франции.
"Мы просим констатировать новые политические реалии… И новые парламентские выборы", — заявил Барделла перед сторонниками партии после предварительных результатов голосования.
Барделла отметил, что значительный разрыв в результатах между "Национальным объединением" "Возрождением" свидетельствует о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством. Над Францией поднимается ветер надежды, заявил Барделла.
Лидер "Национального объединения" назвал Макрона "ослабленным президентом" в свете результатов на выборах в ЕП. По его словам, французы продемонстрировали желание изменить курс развития ЕС.
Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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