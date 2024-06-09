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Глава лидирующей в ЕП партии Барделла призвал Макрона к внеочередным выборам
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:05

Глава лидирующей в ЕП партии Барделла призвал Макрона к внеочередным выборам

Глава лидирующей на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" в Париже Жордан Барделла призвал президента Макрона организовать внеочередные выборы в парламент Франции.

"Мы просим констатировать новые политические реалии… И новые парламентские выборы", — заявил Барделла перед сторонниками партии после предварительных результатов голосования.

Барделла отметил, что значительный разрыв в результатах между "Национальным объединением" "Возрождением" свидетельствует о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством. Над Францией поднимается ветер надежды, заявил Барделла.

Лидер "Национального объединения" назвал Макрона "ослабленным президентом" в свете результатов на выборах в ЕП. По его словам, французы продемонстрировали желание изменить курс развития ЕС.

Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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