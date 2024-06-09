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Экзит-полл Ipsos:
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:00

Экзит-полл Ipsos: "Гражданская коалиция" победила на выборах в ЕП в Польше

Экзит-полл, проведённый лабораторией Ipsos, показал, что на выборах в Европарламент в Варшаве зафиксирована очень низкая явка избирателей. В воскресенье в Польше проходило голосование, в ходе которого граждане выбирали депутатов ЕП на пятилетний срок.

Согласно данным экзит-полла, явка избирателей составила всего 39,7%. Для сравнения, на прошлых европейских выборах в 2019-ом явка была значительно выше и составила 45,68%.

В 2024 году наибольшая активность избирателей наблюдалась в Варшаве, где явка достигла 53,2%. Самая низкая явка зафиксирована в Подляском воеводстве Польши, где проголосовало всего лишь 35% избирателей.

Правящая партия "Гражданская коалиция" вновь одержала победу, подтверждая своё лидерство на политической арене страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Diliff (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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