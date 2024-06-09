Экзит-полл, проведённый лабораторией Ipsos, показал, что на выборах в Европарламент в Варшаве зафиксирована очень низкая явка избирателей. В воскресенье в Польше проходило голосование, в ходе которого граждане выбирали депутатов ЕП на пятилетний срок.
Согласно данным экзит-полла, явка избирателей составила всего 39,7%. Для сравнения, на прошлых европейских выборах в 2019-ом явка была значительно выше и составила 45,68%.
В 2024 году наибольшая активность избирателей наблюдалась в Варшаве, где явка достигла 53,2%. Самая низкая явка зафиксирована в Подляском воеводстве Польши, где проголосовало всего лишь 35% избирателей.
Правящая партия "Гражданская коалиция" вновь одержала победу, подтверждая своё лидерство на политической арене страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Diliff (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Салливан умолчал, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Советник президента США Салливан затруднился ответить, примет ли Байден премьера Нетаньяху во время его визита по приглашению Конгресса. Визит запланирован на 24 июля, и премьер должен выступить на заседании Сената. Это произойдёт на фоне напряжённости в отношениях между Иерусалимом и американской администрацией из-за войны в Газе.
Противники Пашиняна направились к парламенту и администрации
Участники акции протеста требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна и направляются к проспекту Баграмяна в городе Ереване, где расположены здания парламента и администрации, пишет РИА Новости.
Молочные продукты и злаки могут вызывать скрытую непереносимость
Не только аллергию, но и пищевую непереносимость могут вызывать определённые продукты. Эти состояния имеют разные механизмы и последствия.
Доктор Городова: питьё воды залпом приводит к отёкам и слабости
Питьё воды залпом может привести к отёкам, предостерегает эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Ростова Анна Городова в беседе с Rostov.aif.ru. Она объясняет, что вода утоляет жажду через 5-10 минут после попадания в организм, поэтому пить её большими глотками не рекомендуется.