Экзит-полл, проведённый лабораторией Ipsos, показал, что на выборах в Европарламент в Варшаве зафиксирована очень низкая явка избирателей. В воскресенье в Польше проходило голосование, в ходе которого граждане выбирали депутатов ЕП на пятилетний срок.

Согласно данным экзит-полла, явка избирателей составила всего 39,7%. Для сравнения, на прошлых европейских выборах в 2019-ом явка была значительно выше и составила 45,68%.

В 2024 году наибольшая активность избирателей наблюдалась в Варшаве, где явка достигла 53,2%. Самая низкая явка зафиксирована в Подляском воеводстве Польши, где проголосовало всего лишь 35% избирателей.

Правящая партия "Гражданская коалиция" вновь одержала победу, подтверждая своё лидерство на политической арене страны.

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