Не только аллергию, но и пищевую непереносимость могут вызывать определённые продукты. Эти состояния имеют разные механизмы и последствия. Пищевая аллергия — это иммунозависимая реакция на антиген, вызывающая воспаление. Симптомы могут включать крапивницу, отёк гортани, затруднённое дыхание и даже анафилактический шок. Реакция наступает через несколько минут после приёма пищи.
Пищевая непереносимость, напротив, не связана напрямую с иммунной системой и чаще развивается из-за болезней или нарушений ЖКТ. Она может быть вызвана недостатком ферментов для переваривания продуктов. Например, недостаток лактазы вызывает непереносимость лактозы. Симптомы разнообразны и включают тошноту, тяжесть после еды, метеоризм, нарушения стула, головные боли, боли в суставах, депрессию, крапивницу и отёк Квинке.
Важно выявить механизм неблагоприятных реакций на пищу. Часто пищевая непереносимость сочетается с другими проблемами, такими как герпес или инфекции, вызванные бактерией Helicobacter pylori, что может привести к язвенной болезни или хроническим гастритам. Поэтому при появлении признаков непереносимости или аллергии на продукты следует обратиться к специалисту.
Некоторые продукты, вызывающие пищевую непереносимость, включают молоко, глютеносодержащие злаки, орехи, семена, морепродукты, овощи и фрукты. Диагностика пищевой непереносимости может включать проверку ЖКТ, биохимический анализ крови и оценку аллергических реакций с помощью компонентной молекулярной аллергодиагностики ALEX2 и Food Xplorer. Эти методы помогают определить тактику лечения.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Barera (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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