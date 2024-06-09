Питьё воды залпом может привести к отёкам, предостерегает эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Ростова Анна Городова в беседе с Rostov.aif.ru. Она объясняет, что вода утоляет жажду через 5-10 минут после попадания в организм, поэтому пить её большими глотками не рекомендуется.
Городова подчёркивает, что обильное потоотделение в жару может вызвать судороги из-за потери электролитов. Чтобы этого избежать, следует следить за питанием и пить 1,5-2 литра жидкости в день, предпочтительно негазированную воду, соки, минеральную воду и зелёный чай. Врач рекомендует исключить алкоголь и сладкие напитки.
"Не стоит выпивать много воды залпом. Жажду не утолите, а отёчность и слабость могут появиться. Выпитая вода пока дойдёт до желудка, всосётся в кровь за 5-10 минут. Лучше пить воду небольшими порциями через промежутки времени", — объяснила Городова.
Также кардиологи рекомендуют в жару корректировать схему лечения повышенного давления, поскольку летом из-за расширения сосудов может повышаться эффективность антигипертензивных препаратов.
Фото: Picture taken and uploaded by Roger McLassus/Roger McLassus (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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