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Салливан умолчал, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:58

Салливан умолчал, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите

Советник президента США Салливан затруднился ответить, примет ли Байден премьера Нетаньяху во время его визита по приглашению Конгресса. Визит запланирован на 24 июля, и премьер должен выступить на заседании Сената. Это произойдёт на фоне напряжённости в отношениях между Иерусалимом и американской администрацией из-за войны в Газе.

В интервью CBS Салливан заявил: "Мне нечего объявлять. Белым домом правят планировщики. Я не вправе анонсировать визиты. Он едет выступить перед Конгрессом".

Он также отметил, что Байден на связи с израильским лидером. Нетаньяху уже выступал в Конгрессе в 2015-ом, пытаясь сорвать иранскую атомную сделку. Визит был организован в обход администрации Обамы.

Салливан выразил надежду, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в анклаве и освобождении из плена израильских заложников.

Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную поддержку Израиля после многочисленных жертв в секторе Газа, которые спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена среди электората.

Фото: securityconference.de/MSC/Preiss (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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