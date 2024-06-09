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Противники Пашиняна направились к парламенту и администрации
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:52

Противники Пашиняна направились к парламенту и администрации

Участники акции протеста требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна и направляются к проспекту Баграмяна в городе Ереване, где расположены здания парламента и администрации, пишет РИА Новости.

Архиепископ, выступая на митинге сторонников, объявил: "Шествие пройдёт по улице Амиряна, проспекту Маштоца к Баграмяна. Об остальном позже".

В воскресенье он призвал оппозицию инициировать заседание парламента 11 июня, на котором должен быть рассмотрен вопрос об отставке армянского правительства. Он также призвал своих сторонников к непрерывной борьбе нон-стоп.

Акции протеста с требованиями отставки лидера Армении Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку определённых приграничных территорий продолжаются в столице республики с 9 мая.

Фото: Government of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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