Париж передаёт ВСУ самолёты Mirage 2000-5, пилотов обучат до конца года. О возможностях этих истребителей РИА Новости рассказал авиационный эксперт.

Макрон подтвердил, что ВСУ могут использовать "Миражи" для атак вне зоны конфликта. Франция подготовит ещё 4 500 солдат ВСУ. Ранее в Киеве скептически отзывались о Mirage 2000, предпочитая более современные Eurofighter Typhoon. Спикер Юрий Игнат заявлял, что Mirage 2000 не окажет значительной помощи, сравнив его с МиГ-29.

Однако спустя полгода заявил: "Любая помощь важна, но не Mirage 2000", — отметил он, указывая на уязвимость борта перед российской ПВО.

Обещанная Украине модель 2000-5 предназначена для внешних рынков. Во французских ВВС эти самолёты заменяются на Rafale. На бумаге борт уступает F-16 в дальности полёта и вооружении, но превосходит в скорости. Mirage 2000 может находиться в воздухе около двух с половиной часов и оснащён ракетами SCALP/Storm Shadow.

"В сравнении F-16 и Mirage 2000 немного смысла, всё решает оружие", — указывает эксперт Fighterbomber.

Поставки ракет играют ключевую роль в том, как Киев применит "Миражи". Если ВСУ получат всё необходимое, они, вероятно, будут использовать их против российской авиации. Если нет, основная роль "Миражей" — носители SCALP, бомб AASM Hammer и ракет "воздух-РЛС".

Главная сложность для украинцев — обслуживание Mirage 2000. Запад повторяет опыт с разнообразием моделей самолётов, как это было с танками.

"Это логистический вызов. Всё подходящее F-16 не годится для "Миража", и наоборот", — уточняет Fighterbomber.

Для обслуживания Mirage 2000 нужны отдельные команды инженеров и специалистов по ремонту. Хотя "Миражи" добавят вариативности ВСУ, есть масса факторов, усложняющих их использование. И даже если все эти препятствия будут преодолены, изменить ситуацию в небе над Украиной будет крайне сложно.

Фото: commons.wikimedia.org/Photographed by myself (Adrian Pingstone) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)