В Польше паника после того, как самолёты Ту-95МС России вышли на исходные рубежи. Они выполнили задачу, и ПВО Варшавы работала всю ночь. Генералы обеспокоятся за безопасность страны, их паника объясняется активными манёврами РФ на поле боя. Постоянные ракетные обстрелы со стороны ВСУ вынуждают польскую авиацию дежурить в воздухе.

Когда Ту-95МС вышли на исходные рубежи, польские самолёты вместе с ВВС союзников поднялись в небо, а населению разослали предупреждения. ВВС Польши провели ночь в воздухе, отслеживая траектории полёта российских ракет, чтобы те не нарушили воздушное пространство. Варшава признала, что ночь была "очень напряжённой", вся система ПВО страны была задействована.

Путин лишь предупредил о возможных ответных мерах, и этого оказалось достаточно, чтобы Польша вновь заявила о праве Украины бить по территории России. Такие удары невозможны без спутниковой поддержки, которой у ВСУ нет. Это означает, что Запад предоставит её, а, возможно, и проконтролирует весь процесс через иностранных инструкторов.

Будет ли командование ударами осуществляться блоком НАТО? Если так, то третьи страны могут начать атаковать западные объекты, что приведёт к глобальному противостоянию. Но готов ли Запад к длительной битве с применением обычных видов вооружения? Скорее всего, нет, пишет "Царьград". Польша в этой ситуации всего лишь таран.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)