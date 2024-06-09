Специальный корреспондент издания RT Александр Пискунов в своём новом материале рассказал о добровольце 155 бригады морских пехотинцев с позывным "Тринадцатый". Его первый бой состоялся под Угледаром против наёмников из Польши.
"Тринадцатому" и его товарищу удалось отбить три стрелковые атаки врага. В отчаянной попытке сломить сопротивление морпехов ВС России, противник использовал бронетехнику.
Во время боёв за Новомихайловку "Тринадцатый" командовал группой, ответственной за подвоз и эвакуацию, обеспечивая круглосуточное снабжение штурмовых групп.
"В моей группе не было, чтоб мне сказали: "Не пойдём…". Наоборот, просились: "Я пойду", — рассказал боец.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Салливан умолчал, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Советник президента США Салливан затруднился ответить, примет ли Байден премьера Нетаньяху во время его визита по приглашению Конгресса. Визит запланирован на 24 июля, и премьер должен выступить на заседании Сената. Это произойдёт на фоне напряжённости в отношениях между Иерусалимом и американской администрацией из-за войны в Газе.
Противники Пашиняна направились к парламенту и администрации
Участники акции протеста требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна и направляются к проспекту Баграмяна в городе Ереване, где расположены здания парламента и администрации, пишет РИА Новости.
Молочные продукты и злаки могут вызывать скрытую непереносимость
Не только аллергию, но и пищевую непереносимость могут вызывать определённые продукты. Эти состояния имеют разные механизмы и последствия.
Доктор Городова: питьё воды залпом приводит к отёкам и слабости
Питьё воды залпом может привести к отёкам, предостерегает эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Ростова Анна Городова в беседе с Rostov.aif.ru. Она объясняет, что вода утоляет жажду через 5-10 минут после попадания в организм, поэтому пить её большими глотками не рекомендуется.