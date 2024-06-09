Специальный корреспондент издания RT Александр Пискунов в своём новом материале рассказал о добровольце 155 бригады морских пехотинцев с позывным "Тринадцатый". Его первый бой состоялся под Угледаром против наёмников из Польши.

"Тринадцатому" и его товарищу удалось отбить три стрелковые атаки врага. В отчаянной попытке сломить сопротивление морпехов ВС России, противник использовал бронетехнику.

Во время боёв за Новомихайловку "Тринадцатый" командовал группой, ответственной за подвоз и эвакуацию, обеспечивая круглосуточное снабжение штурмовых групп.

"В моей группе не было, чтоб мне сказали: "Не пойдём…". Наоборот, просились: "Я пойду", — рассказал боец.

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