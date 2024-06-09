Финляндия предоставила Киеву некоторые из новейших образцов вооружения, сообщил представитель Сил обороны страны Хейсканен, чьи слова передаёт Yle. Хейсканен уточнил, что часть переданного оборудования настолько нова, что всё ещё находится на стадии разработки.
Известно, что 8 июня президент Зеленский сообщил о достижении договорённостей по поставкам ВСУ новых систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что некоторые поставки будут выполнены оперативно, а другая часть прибудет ближе к осени.
Кроме того, 6 июня лидер Финляндии Александер Стубб на пресс-конференции с генсеком НАТО Столтенбергом в Хельсинки заявил, что страна не планирует отправлять своих солдат на Украину. В свою очередь, полковник ВС США в отставке Ларри Уилкерсон отметил, что ВСУ терпят поражение в конфликте с Россией и несут "астрономические потери".
Фото: www.president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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