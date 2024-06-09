Полковник ВС США Ларри Уилкерсон в шоу Judging Freedom высоко оценил высказывания Владимира Путина о ядерном оружии, назвав его настоящим лидером.
В первый день ПМЭФ Путин предостерёг о недопустимости легкомысленного отношения к вопросам применения ЯО. Он подчеркнул: на Западе уверены, что Москва никогда не использует ядерное оружие, однако по ядерной доктрине России все средства допустимы, если угрожают суверенитету страны.
Ларри Уилкерсон отметил: "Я прослушал его трижды. Это было блестяще, государственный деятель и дипломат, настоящий лидер".
Он также подчеркнул, что Путин показал себя как умный человек, который тщательно подбирает каждое слово. Уилкерсон предположил, что российский лидер даже подумал о том, как его слова будут переведены на английский язык.
"Он сказал это именно так, как должен был в обстоятельствах, в которые поставлен", — резюмировал Уилкерсон.
Ранее Владимир Путин также отмечал, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО, но готова к этому, если понадобится.
Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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