Согласно опросу, проведённому YouGov и CBS News, меньше трети американцев готовы поддержать Байдена на предстоящих выборах из-за личной симпатии. Большинство предпочитает голосовать за действующего президента, чтобы не допустить возвращения Трампа в Белый дом.

Исследование показало, что лишь 27% респондентов хотят голосовать за Байдена в ноябре. В то же время 54% голосуют за Байдена, чтобы противостоять Дональду Трампу. Зарегистрированные избиратели характеризуют Байдена как сострадательного (52%) и компетентного (40%) кандидата, а Трампа описывают как жёсткого (66%), энергичного (61%) и эффективного (52%).

Опрос также выявил, что 67% опрошенных верят в способность Трампа видеть стратегию управления страной, тогда как аналогичное мнение о Байдене выразили всего 51% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 7 июня среди 2 063 жителей США. Президентские выборы состоятся 5 ноября 2024 года. Главными соперниками остаются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали голоса на предварительных выборах для номинации от своих партий, и почти все их соперники вышли из гонки.

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