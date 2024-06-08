Политолог из Америки Гилберт Доктороу в шоу Judging Freedom заявил, что США не будут рисковать ядерной войной с Россией. Доктороу отметил, что даже при президентстве Трампа американцы не решились на военное вмешательство в КНДР, несмотря на слабость её ядерного потенциала. Также Вашингтон проявлял осторожность в отношении Тегерана и не поддерживал возможность удара ЯО.
"Они не начинали ядерные войны против стран с ограниченными запасами ЯО и возможностями доставки в США. Так зачем Штатам рисковать ядерным ударом по России? Они этого не сделают", — считает эксперт.
Отвечая на вопрос о возможном сценарии ядерной войны в ходе встречи с главами СМИ, президент Путин подчеркнул, что тему использования ЯО поднимают не российские власти, а корреспонденты, задавая соответствующие вопросы.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет применять ЯО, если не будет угрозы её существованию. При этом он назвал опасными высказывания лидеров США и ЕС о возможности ядерной войны.
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