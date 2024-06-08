Экс-президент Молдовы Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил готовность объединиться с оппозиционными силами страны.

"Нужно отложить обиды и амбиции. Наша цель — спасти страну, нужно объединиться", — подчеркнул политик.

Он напомнил о разнообразии сил в республике: от правящей партии "Действие и Солидарность" до оппозиции: Партии социалистов, Национального альтернативного движения Иона Чебана, блока Шора, экс-премьера Кику, коммунистов и правых, выступающих против Майи Санду.

"Мы готовы сотрудничать. У нас общая площадка для диалога", — добавил Додон.

Он также отметил, что ситуация с Иланом Шором сложна, поскольку Шор "перехватил" четырёх депутатов из фракции социалистов и массу территориальных лидеров.

"Но враг моего врага — союзник в этой борьбе", — сказал политик.

Он также не исключил выдвижение своей кандидатуры на выборах, "если появится шанс победить Санду", в случае отсутствия единого кандидата от оппозиции. Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в день референдума о вступлении в ЕС. Президент Санду заявила о своём намерении баллотироваться на второй срок.

Фото: Пресс-служба Президента ПМР (Creative Commons Attribution 4.0 International)