Лидер партии "Вставай, Франция" Дюпон-Эньян высказал обеспокоенность относительно действий Эммануэля Макрона. По его мнению, президент стремится привести страну к прямому военному конфликту с Москвой.

Дюпон-Эньян отметил, что Макрон заявил о готовности отправить инструкторов ВС Франции на территорию Украины и даже обсуждал создание совместной франко-украинской бригады. По мнению политика, это шаги, ведущие к прямому противостоянию с Россией.

Он подчеркнул, что разрешение на применение французского оружия по России и отправка военных в ВСУ означают непосредственное вступление в войну против Кремля. Дюпон-Эньян предположил, что в случае гибели французских инструкторов Макрон призовёт к развертыванию войск. Однако у Франции, по его мнению, недостаточно сухопутных сил для такой операции, и единственным средством давления станет ядерная угроза.

Политик предостерёг, что такие действия могут привести к трагедии, и подчеркнул опасность ядерного конфликта между Парижем и Москвой.

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