Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
Четыре подразделения ВСУ попытались эвакуироваться после атаки в Липцах
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:38

Четыре подразделения ВСУ попытались эвакуироваться после атаки в Липцах

По информации телеграм-канала Condottiero, сразу четыре крупных подразделения украинской армии запросили эвакуацию для восстановления после тяжёлых боев в районе Липцов. Согласно сообщению, четыре бригады ВС Украины запросили ротацию личного состава после боестолкновений в районе населённого пункта на Северном направлении.

Потери составили более 50% у подразделений: 77 аэромобильной бригады, 42 мотострелковой бригады, 57 мотопехотной бригады, 13 бригады Нацгвардии Украины "Хартия" и 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, волонтёрам поставлена задача собрать деньги для закупки медикаментов, приборов ночного видения и БПЛА для доразведки местности.

Эти подразделения вместе с другими бригадами ВСУ и наёмниками осуществляли контрнаступление в районе Лицов и Волчанска в направлении Белгорода. Однако понесли значительные потери, несовместимые с наступательным потенциалом.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ

Доктороу: Штаты не рискнут начать ядерную войну с РФ

Политолог из Америки Гилберт Доктороу в шоу Judging Freedom заявил, что США не будут рисковать ядерной войной с Россией.

Читать полностью
Додон призвал оппозицию Молдавии объединиться и спасти республику

Додон призвал оппозицию Молдавии объединиться и спасти республику

Экс-президент Молдовы Игорь Додон в интервью РИА Новости выразил готовность объединиться с оппозиционными силами страны.

Читать полностью

Общество

Врач Шишонин: резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологии

Врач Шишонин: резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологии

Врач Александр Шишонин предостерег от чрезмерного снижения холестерина, указывая, что общепринятые нормы холестерина (3,3 до 5,5 ммоль/л) основаны на устаревших данных.

Читать полностью
DoctorPiter: симптомы заболевания печени включают пожелтение кожи и спутанное сознание

DoctorPiter: симптомы заболевания печени включают пожелтение кожи и спутанное сознание

Печень — крупнейший внутренний орган человека и один из самых важных, участвующий во множестве функций, включая обработку токсинов и производство желчи.

Читать полностью

Новости