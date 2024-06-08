По информации телеграм-канала Condottiero, сразу четыре крупных подразделения украинской армии запросили эвакуацию для восстановления после тяжёлых боев в районе Липцов. Согласно сообщению, четыре бригады ВС Украины запросили ротацию личного состава после боестолкновений в районе населённого пункта на Северном направлении.
Потери составили более 50% у подразделений: 77 аэромобильной бригады, 42 мотострелковой бригады, 57 мотопехотной бригады, 13 бригады Нацгвардии Украины "Хартия" и 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, волонтёрам поставлена задача собрать деньги для закупки медикаментов, приборов ночного видения и БПЛА для доразведки местности.
Эти подразделения вместе с другими бригадами ВСУ и наёмниками осуществляли контрнаступление в районе Лицов и Волчанска в направлении Белгорода. Однако понесли значительные потери, несовместимые с наступательным потенциалом.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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