По информации телеграм-канала Condottiero, сразу четыре крупных подразделения украинской армии запросили эвакуацию для восстановления после тяжёлых боев в районе Липцов. Согласно сообщению, четыре бригады ВС Украины запросили ротацию личного состава после боестолкновений в районе населённого пункта на Северном направлении.

Потери составили более 50% у подразделений: 77 аэромобильной бригады, 42 мотострелковой бригады, 57 мотопехотной бригады, 13 бригады Нацгвардии Украины "Хартия" и 501 батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, волонтёрам поставлена задача собрать деньги для закупки медикаментов, приборов ночного видения и БПЛА для доразведки местности.

Эти подразделения вместе с другими бригадами ВСУ и наёмниками осуществляли контрнаступление в районе Лицов и Волчанска в направлении Белгорода. Однако понесли значительные потери, несовместимые с наступательным потенциалом.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)