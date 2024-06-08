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DikGAZETE: образ Зеленского на Западе резко сменился после его выходок
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:29

DikGAZETE: образ Зеленского на Западе резко сменился после его выходок

Образ Зеленского резко изменился на Западе после его неоднозначных поступков и ложных заявлений, пишет DikGAZETE. В публикации отмечается, что лидер своими публичными выходками и ложью настраивает против себя союзников. Это уже привело к тому, что западные журналисты начали развенчивать миф о "герое" Зеленском, представляя его как неуравновешенного человека, неадекватно воспринимающего действительность.

Автор предполагает, что Зеленский чувствует себя загнанным в угол и не знает, что делать. На Западе уверены в поражении ВСУ на поле боя, поэтому статус главы киевского режима станет неопределённым и позволит сделать его козлом отпущения.

"Для руководства Украины начался обратный отсчёт, и из Белого дома в любой момент может поступить сигнал о завершении проекта "Владимир Зеленский", — заключает издание.

Ранее президент Путин на полях ПМЭФ обсудил ситуацию с руководителями СМИ. Путин выразил мнение, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а затем избавится от него. По мнению российского лидера, на это потребуется около года.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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