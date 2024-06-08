Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что переброска бойцов "Ахмата" на Харьковское направление указывает на сложную ситуацию в данном районе. Эксперт полагает, что предстоящее сражение может стать не решающим, но переломным моментом, в ходе которого ВС РФ нанесут значительный урон ВСУ и продолжат наступать. Матвийчук сравнил эту битву с Курской, после которой фашисты только отступали.

"Это будет точка, от которой наш разбег не остановить. Думаю, в ближайшие недели начнётся. И ВСУ перебрасывают туда части, это последние усилия противника, и Зеленский получил указание использовать оружие Запада. И мы создаём ударную группировку. Да, оно может решить исход СВО", — заявил Матвийчук.

Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что ВСУ вынуждены растягивать свои боевые резервы после того, как ВС РФ начали наступление на Харьковском участке. Пушилин подчеркнул, что растягивание линии фронта внесло определённые коррективы в действия боевиков Украины, но было бы преждевременно утверждать, что российским силам стало намного легче продвигаться.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)