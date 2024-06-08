Московский суд вскоре начнёт слушание по делу о взятках генералов из Петербурга. Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, сославшись на "устойчивые связи" подозреваемых в органах власти, что могло бы повлиять на приговор.

На скамье подсудимых окажутся бывший помощник главы МВД Сергей Умнов, генерал-майор Иван Абакумов, экс-глава регионального УГИБДД Алексей Семёнов и экс-начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Им вменяют от 10 эпизодов получения взяток на сумму 64,6 млн рублей.

Главный фигурант дела Умнов с момента задержания свою вину не признаёт, как и остальные обвиняемые, пишет РБК. Обвинение утверждает, что группа собирала деньги с коммерческих организаций, в помещениях которых размещались экзаменационные отделения ГИБДД. Эти компании предоставляли платные услуги по регистрации автомобилей и передавали часть прибыли преступной группе через НКО "Фонд содействия программам ГУВД". Часть денег расходовалась на личные нужды, включая покупку машин премиум-класса.

Защита Умнова подала жалобу в Генпрокуратуру, утверждая необоснованность преследования. Сам Умнов заявил, что помещения для МРЭО были выбраны в 2005-ом, до его назначения в руководство ГУ МВД. Он не принимал участия в заключении договоров аренды. Все автомобили от фонда переданы УГИБДД, а подарками он не пользовался.

Адвокат Семёнова также подал ходатайство о прекращении преследования подзащитного. По словам защитника Михаила Крылова, его действия не согласуются с материалами дела, так как в 2013–2017 годах у него не было полномочий для подписания договоров. Крылов выразил опасение, что уголовное преследование может парализовать работу фондов, поскольку дарители и получатели помощи будут бояться.

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