Украинское издание "Страна" сообщило, что многодетного отца мобилизовали прямо на вокзале в закарпатском селе Солотвино, куда он приехал на отдых с семьёй. По законодательству многодетные отцы имеют право на отсрочку, но мужчина был задержан военкомами.
"В Закарпатье прямо с вокзала приняли мужчину, приехавшего на отдых с женой, тёщей и тремя детьми: дочерями и племянницей", — говорится в сообщении "Страны".
Согласно информации, мужчина задержан в Солотвино близ границы с Румынией, куда направлялся на отдых. Сотрудники военкомата обвинили его в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали буквально на выходе из вагона. После мужчину доставили в военкомат, где он за 30 минут прошёл медкомиссию. Он стал свидетелем избиения другого мобилизованного и под угрозой побоев был вынужден подписать заключение комиссии. Родственники мужчины сообщили журналистам, что он уже отправлен на обучение в Одессу.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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