Президент Франции выразил надежду, что страны G7 подтвердят планы по выделению ВСУ помощи в $50 млрд на саммите в Италии. Макрон заявил об этом на пресс-конференции с президентом Байденом в Елисейском дворце.
Он отметил, что Париж и Вашингтон едины в своём подходе к поддержке Украины "так долго, как необходимо". Париж рассчитывает, что эти вопросы будут обсуждаться на июньской конференции в Швейцарии и саммите НАТО в Вашингтоне. Конференция 15-16 июня в Швейцарии соберёт более 160 делегаций, включая G7, G20 и БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не настаивает на участии, если её не хотят там видеть. Сергей Лавров назвал саммит "путём в никуда", подчеркивая, что Россия не видит желания Запада вести честные переговоры. Мария Захарова также отметила, что конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с установлением мира, поскольку на ней собираются поставщики вооружений для ВСУ.
Фото: president.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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