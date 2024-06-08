Мария Захарова в интервью RT рассказала, что на ПМЭФ журналистов Запада шокировали заявления Путина о размещении оружия. Захарова отметила: британцы были поражены словами президента о том, что Россия может размещать оружие ближе к Западу.

"Они почему-то были шокированы. Я поинтересовалась, почему. Говорят: получается, РФ будет размещать оружие ближе… и остановились. Я ответила: "Ближе к вам?", — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что ее поразила реакция западных журналистов, поскольку они не задаются вопросом о поставках Запада ВСУ, которые используются для "терактов руками киевского режима".

"Почему вы не задаёте вопросы относительно того, что убивают детей, женщин, стариков?", — процитировала Захарова вопрос к прессе.

Она также задала вопрос, почему западные журналисты начинают нервничать только когда чувствуют угрозу для себя, и почему они "разучились чувствовать боль других людей".

Захарова подчеркнула, что все меры Москвы являются ответом на действия НАТО. Президент России заявил, что Москва оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на поставки Киеву, но пока этого не делает.

Фото: commons.wikimedia.org/Сурен (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)