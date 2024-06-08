Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сравнил конфликт на Украине с шахматной партией, в которой Москва одержит победу. Он сообщил, что было принято решение перебросить части спецназа "Ахмат" на Харьковское направление.
"Противник наносит максимальный ущерб населению: бьёт по населённым пунктам, заведомо зная об отсутствии солдат", — отметил Алаудинов.
По его словам, бойцы "Ахмата" работают слаженно. На всех участках есть снайперские пары и FPV-расчёты. На Харьковском направлении задействован "Камертон". Бывший командир "Камертона" стал заместителем Алаудинова и возглавил штаб "Ахмата".
Алаудинов оценил уровень подготовки ВСУ на три-четыре балла из пяти. Он подчеркнул, что НАТО оказывает поддержку украинцам с первых дней конфликта, но российская сторона уже изучила тактику Альянса и научилась ей противостоять. Тактика ВС России намного результативнее и более выработана во всех аспектах.
"Мы разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет Россия, у нас больше ресурсов и возможностей. Миллиарды долларов Запада ничего не изменят. Ни у Киева, ни у его хозяев нет шансов переломить ситуацию", — заключил он.
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