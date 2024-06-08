Бывший морпех ВС США Скотт Риттер заявил, что Москва не намерена использовать ядерное оружие против Лондона. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X, подчеркнув, что подобная идея является смехотворной.
"России нет необходимости тратить ЯО на Великобританию", — написал Риттер, отвергая возможность такого сценария.
Риттер также критиковал правительства западных стран за создание образа РФ как врага в прессе. Он обвинил правительства США и ЕС в том, что они ведут заговор с целью представить Москву "достойной конфронтации врагом".
"Мы должны знать РФ, чтобы её победить, а мы не знаем. Я не хочу побеждать Россию, я хочу дружить с ней", — так экс-разведчик США Риттер пытался объяснить, как было во времена Холодной войны и как сейчас.
Фото: сommons.wikimedia.org/David Shankbone (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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