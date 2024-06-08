Президент США заявил, что победа Москвы в СВО создаст угрозу для европейских стран. Выступая с Макроном в Париже, Байден подчеркнул важность поддержки Украины и союзников.

"Речь идёт не только об Украине, под угрозой Европа. Штаты твёрдо стоят на стороне Киева. Мы поддерживаем союзников, Францию. Мы не будем отступать", — заявил Байден.

Он также отметил, что Россия "не остановится на Украине". В то же время президент Путин назвал западные утверждения о планах Москвы напасть на Европу бредом. Американские власти во главе с Байденом хотят спровоцировать РФ на нанесение удара по Польше, заявил бывший разведчик ВС США Шаффер.



"Администрация Байдена хочет, чтобы ВС РФ атаковали Польшу. Но русские этого не сделают", — сказал он.

Фото: сommons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)