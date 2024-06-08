Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас настоял на проведении экстренного заседания Совбеза ООН в связи с трагедией в лагере беженцев Нусейрат, где в результате израильских обстрелов погибло много палестинцев. Об этом сообщило агентство WAFA.

"В ответ на резню в лагере беженцев Нусейрат президент Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН созыв заседания СБ для обсуждения кровопролития", — говорится в публикации.

По информации правительства Газы, в результате израильских обстрелов погибли 210 человек, 400 получили ранения. WAFA также сообщает, что Аббас активно ведёт переговоры с арабами, стремясь организовать экстренное заседание ООН. Основная цель — "противодействовать агрессии Израиля против палестинского народа и заставить его соблюдать международные резолюции, призывающие к прекращению огня".

Ранее сообщалось, что в Нусейрате была проведена спецоперация по освобождению заложников, захваченных ХАМАС в октябре 2023 года на фестивале "Нова". В ходе операции удалось освободить четырёх человек, включая гражданина РФ Андрея Козлова.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)