Экипаж бронетранспортёра ВС РФ БТР-82А, сразившийся на лобовой атаке с украинским БМП Bradley у посёлка Сокол на авдеевском участке в Донецкой Республике, успешно выполнил боевую миссию, спасся сам и высадил десант. Агентство ANNA-News раскрыло детали этой "безумной дуэли", которые быстро распространились в соцсетях.
"Экипаж БТР не испугался более тяжёлой машины в 14 тонн против 27 и открыл огонь из 30-мм пушки. Нашему БТР тоже досталось: по нему не раз попали из 25-мм "Бушмастер", — рассказали журналисты агентства.
Согласно отчёту военных корреспондентов, "боевая задача выполнена, БТР высадил десант". Российская пехота заняла посёлок, и Bradley ВСУ не осмелился вернуться и "испытать судьбу".
Экипаж БТР-82А, решившийся на такой риск в прямом боестолкновении с боевой техникой ВСУ, смог спасти как себя, так и товарищей, подчеркнуло агентство. Если бы водитель начал отступать, то Bradley с преимуществом в броне и точности пушки, смогла бы ликвидировать БТР-82А, отметили в ANNA-News.
Фото: Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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