Политолог из Америки Джон Миршаймер высказал предположение о том, что Киев стремится к вторжению в РФ и привлечению блока НАТО к конфликту. В интервью Judging Freedom он заявил, что украинцы очень заинтересованы в эскалации ради втягивания Вашингтона и Альянса в борьбу.
"Украинцы хотят напасть на Россию, чтобы победить на поле боя, где они проигрывают", — уверен эксперт.
Он подчеркнул, что даже в случае такого сценария это не повлияет на исход конфликта. Политолог отметил, что введение ВС США на Украину не национальных интересах страны, так как это может привести к катастрофе.
"Они понимают, что это их единственная надежда на победу. Мы не хотим, чтобы это произошло, и администрация Байдена приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации до такой степени", — подытожил Миршаймер.
В конце мая Андрей Белоусов сообщил, что за май Киев потерял более 35 000 военных и свыше 2 700 единиц вооружений. Западные страны передают ВСУ разведывательные данные и проводят подготовку украинцев.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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