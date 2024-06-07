Соединённые Штаты испытывают серьёзные трудности с производством артиллерийских снарядов, которые необходимы ВСУ, пишет Bloomberg. До начала СВО США производили 14 400 снарядов в месяц. Вашингтон к концу 2025-го хочет увеличить это число до 100 000 ежемесячно. Однако, в последние месяцы запасы 155-мм снарядов были истощены из-за поставок Киеву и Иерусалиму.

Президент Путин неоднократно заявлял, что поставки Украине не изменят ситуацию на фронте, а лишь затянут конфликт.

"Наземные войны всё ещё выигрываются артиллерийскими боеприпасами и пулями. США не могут производить их достаточно быстро и тратят более пяти млрд долларов на реконструкцию заводов, чтобы к концу 2025 года выпускать по 100 000 калибром 155-мм ежемесячно. Эта мобилизация не похожа ни на что со времён Второй мировой", — говорится в сообщении агентства.

Bloomberg отмечает, что конфликт ознаменовал возвращение к "насыщенной боеприпасами эпохе боёв", к чему США оказались не готовы. В связи с этим ВС США вынуждены "играть в дорогостоящие догонялки", не только производя большое количество боеприпасов, но и реконструируя заводы и строя новые. Ранее министр Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для ВСУ.

Фото: flickr.com/Jonathan Mallard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)