Увеличение арсенала США в ядерной сфере создаст условия для возобновления диалога с Россией и Китаем. Об этом заявил директор Совбеза Белого дома Пранай Вадди, сообщает РИА Новости.
Вадди отметил, что администрация Байдена одновременно готовится к сценарию, при котором диалог о контроле над ЯО с Россией и Поднебесной может не состояться. Это заявление подчёркивает двойной подход Америки к ядерной политике: стремление к диалогу при одновременной готовности к усилению ядерной мощи.
Ранее президент Путин попросил не поднимать тему ударов ЯО. Он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет использовано. Во время пленарной сессии ПМЭФ модератор предложил ему отвечать ядерными ударами на любые атаки на Россию. В ответ глава государства напомнил ЕС об уязвимости, подчёркивая, что подобная риторика лишь увеличивает напряжённость в международных отношениях.
Фото: flickr.com/Burnt Pineapple Productions (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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