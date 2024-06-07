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Макрон: Франция начала готовить пилотов ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:02

Макрон: Франция начала готовить пилотов ВСУ

Париж приступил к обучению пилотов ВСУ. Об этом сообщил Эмманюэль Макрон на конференции в Елисейском дворце, где присутствовал и Владимир Зеленский. Макрон заявил, что подготовка лётчиков Украины началась 7 июня.

"Обучение начинается в настоящий момент", — отметил Макрон, подчеркнув, что Франция активно поддерживает Киев в его военных усилиях.

Эта инициатива вызвала реакцию Кремля. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова Макрона о готовности Франции к прямому участию в конфликте провокационными и нагнетающими. По его мнению, французский лидер демонстрирует "абсолютную поддержку" киевского режима, вплоть до заявлений о вовлечении в конфликт.

На пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон и Зеленский обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороны украинских боевиков, что включает в себя обучение пилотов и другие формы поддержки со стороны Франции.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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