Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что одним из ключевых направлений развития экономики державы является экспорт технологий. Россия занимает лидирующие позиции в мире по внедрению и применению ИИ.

Президент Путин на ПМЭФ подчеркнул, что к 2030 году нужно создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В течение шести лет от 80% организаций должны перейти на программное обеспечение РФ в производственных и управленческих процессах. Путин назвал это "цифровой платформенной революцией".

"Ключевым направлением является экспорт отечественных технологий", — заявил Чернышенко. Ускоренное внедрение ИИ является одним из приоритетных направлений.

Чернышенко также отметил, что Россия может столкнуться с демографическим кризисом и снижением производительности труда. Многие возлагают надежды на ИИ, считая его единственным решением в преодолении кадрового голода.

Он подчеркнул, что новые кадры должны соответствовать национальной цели — развитию гармоничной личности на основе духовно-нравственных ценностей России. На ПМЭФ Чернышенко и представитель президента Игорь Комаров осмотрели стенды шести регионов Приволжья.

Фото: flickr.com/Foreign and Commonwealth Office (Creative Commons Attribution 1.0 International)