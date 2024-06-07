На месте разрушенного дома в Луганске работают больше 110 специалистов и 30 машин спецтехники, сообщил начальник ГУ МЧС Евгений Кацавалов.
Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску от шести ракет, предположительно, ATACMS. Большую часть удалось перехватить ПВО, но некоторые ракеты достигли цели и разрушили дома. В одной из многоэтажек полностью обрушился подъезд, под завалами люди. Спасатели активно работают над эвакуацией.
"На месте происшествия группировка ГУ МЧС по Луганской Республике. Задействовано более 110 человек", — говорится в сообщении.
Евгений Кацавалов отметил, что под завалами могут находиться два или три человека. Как только будут сняты плиты, угрожающие работе сотрудников, начнется более продуктивный разбор завалов. Министр здравоохранения ЛНР Пащенко сообщила, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, четверо погибли, 10 в тяжёлом состоянии.
Фото: flickr.com/Eirien from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Политолог Мезюхо связал изменения в ядерной стратегии Америки с выборами
Эксперты, опрошенные RT, объяснили, почему Штаты вносят изменения в свою ядерную стратегию. Константин Сивков отметил, что это решение может сигнализировать о начале новой гонки вооружений.
Путин уверен, что РФ будет частью многополярного мира
Президент Российской Федерации, Владимир Путин, выразил уверенность в том, что Россия займет свое место в рамках гармоничного миропорядка, основанного на многополярности.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.