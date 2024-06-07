На месте разрушенного дома в Луганске работают больше 110 специалистов и 30 машин спецтехники, сообщил начальник ГУ МЧС Евгений Кацавалов.

Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску от шести ракет, предположительно, ATACMS. Большую часть удалось перехватить ПВО, но некоторые ракеты достигли цели и разрушили дома. В одной из многоэтажек полностью обрушился подъезд, под завалами люди. Спасатели активно работают над эвакуацией.

"На месте происшествия группировка ГУ МЧС по Луганской Республике. Задействовано более 110 человек", — говорится в сообщении.

Евгений Кацавалов отметил, что под завалами могут находиться два или три человека. Как только будут сняты плиты, угрожающие работе сотрудников, начнется более продуктивный разбор завалов. Министр здравоохранения ЛНР Пащенко сообщила, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, четверо погибли, 10 в тяжёлом состоянии.

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