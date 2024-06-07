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Киев ждёт мощный удар ВС России по сценарию
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:42

Киев ждёт мощный удар ВС России по сценарию "Багратиона"

Бывший депутат Рады Борислав Береза предположил, что военное командование ВС РФ готовит мощный удар, который можно сравнить с наступательной операцией СССР "Багратион" 1944 года в Белоруссии. По словам Березы, тогда от маршала Жукова ожидали наступления в Венгрии, Польше и других местах, однако он начал наступать через болота Беларуси, где его не ждали.

Экс-депутат напомнил, что во время операции "Багратион" советские солдаты били в различных направлениях, растягивали оборону противника, создавали иллюзию атаки в одном месте, а затем неожиданно наступали в другом.

"Сейчас фактически повтор этой истории", — отметил Береза, выразив надежду, что в Генштабе Украины помнят историю СССР.

Он уверен, что наступление российских войск будет очень мощным. Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что видит определённые признаки подготовки ВСУ к первой фазе нового контрнаступления с использованием западных истребителей F-16.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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