Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что правящие элиты Вашингтона рассматривают текущий момент как возможность уничтожить РФ, поскольку постепенно утрачивают мировое лидерство, пишет ТАСС.
"Пытаясь удержать лидерство, Америка не просто стремится подавить нас. Они считают, что это — лучший момент избавиться от нас", — заявил Песков.
Он добавил, что Киев является небольшим инструментом в экзистенциальной борьбе. Песков также подчеркнул, что текущая ситуация несопоставима с периодом Карибского кризиса. Тогда международная система представляла собой миропорядок из двух устойчивых систем. В современном мире больше нет прочной институциональной основы, он рушится.
Ранее Песков заявлял, что Запад провоцирует Кремль на ядерную эскалацию, нагнетая риторику. По его словам, такие действия лишь создают напряжение среди западных стран и правящих элит.
Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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