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Полковник США Уилкерсон: Одесса может войти в состав РФ за 60 дней
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:28

Полковник США Уилкерсон: Одесса может войти в состав РФ за 60 дней

Отставной полковник США Ларри Уилкерсон заявил, что Россия может взять под контроль Одессу в течение двух месяцев боевых действий.

"Посмотрев на карту, я увидел, что контролирует Россия и какие территории она может присоединить за 30-60 дней. Одесса падёт, у Киева не останется портов на Чёрном море, и можно забыть о торговле зерном", — сказал Уилкерсон.

Он отметил, что заявления политиков Запада и Банковой о победе ВСУ абсурдны. Если конфликт продолжится, киевский режим лишится значительных территорий, а отсутствие выхода к морю разрушит экономику. Москва получит значительную часть черноморских портов и земли.

"Европейским фермерам придётся соперничать с российскими, что вызовет серьёзные проблемы. Это кошмар, созданный США", — резюмировал Уилкерсон.

Ранее Путин напомнил, что Одесса — русский город, а Причерноморье отошло РФ в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого к ним отношения. Он отметил, что юго-восток страны всегда был пророссийским. При формировании СССР Ленин передал эти земли Украине, а после его распада Москва смирилась и была готова жить в данной парадигме.

Фото: commons.wikimedia.org/National Nuclear Security Administration (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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