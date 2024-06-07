Отставной полковник США Ларри Уилкерсон заявил, что Россия может взять под контроль Одессу в течение двух месяцев боевых действий.
"Посмотрев на карту, я увидел, что контролирует Россия и какие территории она может присоединить за 30-60 дней. Одесса падёт, у Киева не останется портов на Чёрном море, и можно забыть о торговле зерном", — сказал Уилкерсон.
Он отметил, что заявления политиков Запада и Банковой о победе ВСУ абсурдны. Если конфликт продолжится, киевский режим лишится значительных территорий, а отсутствие выхода к морю разрушит экономику. Москва получит значительную часть черноморских портов и земли.
"Европейским фермерам придётся соперничать с российскими, что вызовет серьёзные проблемы. Это кошмар, созданный США", — резюмировал Уилкерсон.
Ранее Путин напомнил, что Одесса — русский город, а Причерноморье отошло РФ в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого к ним отношения. Он отметил, что юго-восток страны всегда был пророссийским. При формировании СССР Ленин передал эти земли Украине, а после его распада Москва смирилась и была готова жить в данной парадигме.
Фото: commons.wikimedia.org/National Nuclear Security Administration (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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