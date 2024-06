Эксперты, опрошенные RT, объяснили, почему Штаты вносят изменения в свою ядерную стратегию. Константин Сивков отметил, что это решение может сигнализировать о начале новой гонки вооружений.

"Ни о каких договорах по ограничению не может быть и речи. Фактически, гонка началась. Новая бомба B61 уже создана, Штаты восстанавливают производство обогащённого урана. По словам Байдена, они произвели 90 кг. Они разрабатывают новые баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты", — пояснил Сивков.

Политолог Иван Мезюхо связал эти изменения с выборами. Он считает, что администрация США использует ядерную тематику для предвыборной риторики.

"На протяжении многих лет американцы расшатывали глобальную систему безопасности. Байден продолжает эту политику, не создавая условий для диалога по вопросам ядерного оружия. Я уверен, это не последняя, до выборов много времени", — отметил Мезюхо.

Он также предположил, что Байден может изменить другие оборонные документы в целях самопиара и отвлечения внимания от внутренних проблем, сосредотачиваясь на темах с Россией, КНР, Северной Кореей.

Ранее старший директор Совбеза Белого дома Пранай Вадди заявил, что Вашингтон видит необходимость увеличить и диверсифицировать ядерный арсенал. По его словам, Байден опубликовал обновлённую информацию о размещении ЯО, которая учитывает реалии современной ядерной эры. В документе говорится о необходимости сдерживания России, Пекина и Северной Кореи.

