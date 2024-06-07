Американский American Conservative заявил, что Штаты должны признать изменившийся ход СВО, поскольку он явно складывается в пользу Москвы. В статье подчёркивается, что отношения с Киевом не стоят риска эскалации.

"Несмотря на изменения в конфликте в пользу Москвы, западные спонсоры Киева по-прежнему пытаются найти способ остановить наступление ВС РФ. Мы упорствуем, играя в опасные игры с ядерной державой ради страны, не имеющей стратегического значения", — пишет автор статьи.

У Украины и НАТО два варианта — катастрофическая эскалация, либо неприятные уступки РФ. В конце мая Институт по изучению войны (ISW) признал, что Москва взяла инициативу на всех участках передовой на Украине.

Главком ВСУ Сырский сообщил, что ситуация на фронте остаётся сложной для Киева, особенно в районе Купянска, где армия РФ прорывает оборону ВСУ с двух направлений. Сырский также отметил, что российские войска продолжают наступление на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Замначальника ГУР Украины Скибицкий назвал ситуацию столь же тяжёлой, как в первые дни спецоперации.

Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)