Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.

Помогает ли лекарство для диабетиков, можно ли колоть его здоровым людям и кому нельзя, и стоит ли полагаться на российские аналоги? Об этом NewsInfo.Ru рассказали врач-диетолог Марина Макиша и эндокринолог, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

"Принцип один: эти препараты нормализуют уровень инсулина. При инсулинрезистентном синдроме "Оземпик" и "Саксенда" применяются. Но тем, у кого нет инсулинрезистентного синдрома, нежелательно применять данные препараты. Во-первых, эффекта особо не будет. Во-вторых, мы можем получить побочные действия в виде панкреатита, их приём будет выводить микро- и макроэлементы из организма", — отметила Елена Сюракшина.

Без нагрузок чудес не бывает, плюс необходимо правильное питание. "Оземпик" и "Саксенда" — это далеко не панацея, считает эндокринолог.

"Этот препарат принимают, чтобы снизить аппетит. В отличие от препаратов, влияющих на ЦНС, анорексигенных препаратов, которые были до этого, он лучше. Потому что его механизм действия, по крайней мере, не затрагивает центральную нервную систему. Но сам подход к снижению веса абсолютно безграмотный. Не есть — это не значит правильно снижать вес. Человек перестаёт есть, не получает белок и худеет за счёт коллагена, мышечной массы. Снижение веса по принципу подавления аппетита — это безграмотно абсолютно. И после отмены препарата вес возвращается. У меня таких полно. К сожалению, очень часто на "Оземпике" люди теряют коллаген, кожу, особенно возрастные женщины. Это некрасивое похудение", — предупредила руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

При снижении аппетита человек может всё равно есть свою норму, и тогда снижения веса не будет. При этом порядка 40% заплативших за "Оземпик" не получили результата. Это мировая статистика. И одноразовый инструмент, отметила Макиша. Как правило, после такого похудения есть определённые дефициты, потеря активной клеточной массы, что очень опасно для возрастных женщин, ведь мышцы нужно, наоборот, беречь.

"Плюс ко всему уже есть результаты, как это может влиять на работу пищеварительной системы, провоцируя рефлюкс. Идёт замедление эвакуации пищи из желудка. У меня есть пример врача, которая колола, а потом у неё началась дикая изжога, рефлюкс. Могут возникать заболевания пищеварительной системы, связанные с выделением желчи. И самое неприятное — у людей формируется ситуация, когда они снизили вес уколами, а потом аппетит у них очень активный. И они не могут контролировать свой аппетит самостоятельно", — поделилась врач-диетолог.

В каких ситуациях применяется "Оземпик"?

"Если приходит пациент с большим весом, мы предлагаем ему схему питания, и он не может никак этой схеме следовать, потому что у него очень активный аппетит. Да, в этой ситуации мы можем назначить "Оземпик", но человек в любом случае должен снижать вес с нормальным рационом, а не просто не есть. В таких ситуациях возможно", — подчеркнула Марина Макиша.

Кому нельзя колоть препарат?

"Людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы: гастриты, рефлюксы, желчнокаменная болезнь — я бы не рекомендовала. Препарат вроде бы без прямых противопоказаний, но проблема его применения даже не в побочке, а в том, что человек всё равно не получит стабильный результат. У нас люди вместо того, чтобы разобраться с питанием, занимаются историями "похудела — набрала, похудела — набрала". Для организма это тоже плохо. А с этим препаратом человек не научится поддерживать свой вес, вот в чём минус", — рассказала Марина Макиша.

"Оземпик" нельзя применять людям с хронической почечной недостаточностью, с сахарным диабетом первого типа, беременным и при грудном вскармливании, дополнила Елена Сюракшина.

Российские аналоги работают?

"Они уже есть. Дженериков полно. Он стоит намного дешевле — 5 000 рублей. И поэтому волна популяризации препарата имеет ещё и коммерческую подоплёку. И народ повально бежит покупать, чтобы не есть. Вот они похудеют к лету или за лето, о'кей. Перестанут колоть, и что будет? Вес вернётся и, как правило, ещё больший, чем был. Мы, диетологи, на это смотрим круглыми глазами, это поперёк всех нормальных подходов к снижению веса. Он может быть как дополнительная терапия в лечении ожирения, но только после коррекции питания", — подытожила Марина Макиша. "Что касается других российских препаратов для снижения веса, "Редуксин" содержит сибутрамин — это гормон, который влияет на центр насыщения мозга — гипоталамус. Он вызывает учащённое сердцебиение и в Европе запрещён. При этом сердце превращается просто в тряпочку, так изнашивается мышца. Учащённое сердцебиение, запоры, постоянно хочется пить. Просто так ничего не бывает", — заключила Елена Сюракшина.

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