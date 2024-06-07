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Путин на ПМЭФ: мы видим начало гонки между странами за укрепление суверенитета
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:20

Путин на ПМЭФ: мы видим начало гонки между странами за укрепление суверенитета

Президент России начал своё выступление на пленарном заседании ПМЭФ. В своей речи он отметил, что между странами началась гонка за укрепление суверенитета.

"Мы видим, как началась гонка за укрепление суверенитета", — заявил Путин.

По его словам, страны, которые раньше были гегемонами, пытаются сохранить своё лидерство любыми путями.

"Действовать неправдами не годится в этой гонке!", — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что на долю дружественных стран приходится 75% товарооборота РФ. Он подчеркнул необходимость технологического обновления в военной сфере и сообщил, что рост торговли с Азией составил 60%.

Президент России заявил, что страна доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, что заметно по изменениям в финансовом секторе и сфере транспортных услуг. В мире происходит взрывной технологический рост, меняющий все сферы жизни.

На пленарной сессии также выступил политолог Сергей Караганов, отметив, что перед Путиным стоит сложная задача: "не только победить, но и спасти мир".

Вместе с Путиным на пленарном заседании выступили лидер Боливии Луис Арсе и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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