Президент России начал своё выступление на пленарном заседании ПМЭФ. В своей речи он отметил, что между странами началась гонка за укрепление суверенитета.
"Мы видим, как началась гонка за укрепление суверенитета", — заявил Путин.
По его словам, страны, которые раньше были гегемонами, пытаются сохранить своё лидерство любыми путями.
"Действовать неправдами не годится в этой гонке!", — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что на долю дружественных стран приходится 75% товарооборота РФ. Он подчеркнул необходимость технологического обновления в военной сфере и сообщил, что рост торговли с Азией составил 60%.
Президент России заявил, что страна доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, что заметно по изменениям в финансовом секторе и сфере транспортных услуг. В мире происходит взрывной технологический рост, меняющий все сферы жизни.
На пленарной сессии также выступил политолог Сергей Караганов, отметив, что перед Путиным стоит сложная задача: "не только победить, но и спасти мир".
Вместе с Путиным на пленарном заседании выступили лидер Боливии Луис Арсе и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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