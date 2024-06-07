Евросоюз выражает опасения, что премьер Эстонии Кая Каллас, возглавив евродипломатию, будет сосредоточена на России, пренебрегая глобальными вопросами. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.
Ранее бельгийское издание Soir сообщило, что Каллас упоминается среди претендентов на пост верховного представителя ЕС по политике безопасности, который сейчас занимает Жозеп Боррель. Помимо Каллас указаны бывший премьер Люксембурга Ксавье Беттель, премьер Бельгии Александр де Кроо и глава Евросовета Мишель.
"Среди членов ЕС распространено недоверие к критической риторике стран Балтии в отношении РФ. Есть опасения, что Каллас сосредоточится исключительно на Москве и не обратит внимание на остальной мир", — пишет издание.
Один из дипломатов рассказал Politico, что он "видит логику" в избрании выходца из Восточной Европы, но ЕС нужен представитель, который готов говорить не только о РФ, но и об Африке или Южной Америке. Французские чиновники отметили, что Каллас поддерживает офис Макрона, однако французский лидер также рассматривает поддержку других претендентов на эту должность.
Фото: flickr.com/EU2017EE Estonian Presidency (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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