В ходе визита в Париж Зеленский подписал соглашение с франко-германским концерном KNDS, который поставляет Украине САУ Caesar. Соглашение предусматривает создание филиала на территории Украины, сообщает BFMTV.
"Это соглашение позволит открыть украинский филиал. Запчасти можно будет производить на территории Украины", — передаёт телеканал.
Помимо производства комплектующих, оно предусматривает поставки Киеву 155-мм снарядов для гаубиц Caesar.
Ранее Россия направила НАТО ноту по поводу поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ отметил, что любые грузы станут законной целью для ВС России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны блока НАТО "играют с огнём". Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что накачивание ВСУ оружием не способствует успеху переговоров и будет иметь негативные последствия. Лавров также заявил, что Вашингтон и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая ВСУ на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран.
Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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