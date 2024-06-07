Американский журналист Джексон Хинкл, участвующий в ПМЭФ, выразил мнение, что президент США находится в гораздо худшей физической форме для переизбрания, чем бывший президент Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

"Не думаю, что это хорошо. Явно хуже, чем Трамп. Будет ли он заменён Мишель Обамой? Надо посмотреть", — заявил Хинкл.

Известно, что 4 июня Байден назвал Трампа осуждённым преступником, который участвует в предвыборной гонке, опасаясь лишиться свободы. В конце мая присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание Сторми Дэниелс. Окончательный приговор будет вынесен 11 июля, максимальное наказание по данному обвинению составляет более 130 лет тюрьмы. Трамп отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным.

Кроме того, 60-е выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. В 2023 году началась предвыборная гонка, в ходе которой станут очевидны главные кандидаты на пост главы Америки.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)